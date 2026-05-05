Allarme miasmi a Bernate Sotto osservazione il deposito fanghi Granarolo

A Bernate si sono intensificati negli ultimi mesi i problemi legati ai miasmi provenienti dal deposito di fanghi della Granarolo. La situazione, che da anni suscita preoccupazioni nella comunità locale, si è aggravata recentemente, portando a un aumento delle segnalazioni e all’attenzione delle autorità. Le autorità competenti stanno monitorando da vicino la situazione nel tentativo di individuare eventuali cause e soluzioni per il disagio dei residenti.

A Bernate la battaglia contro i miasmi va avanti da anni, ma negli ultimi mesi il fenomeno si è fatto più insistente, fino a trasformarsi in un vero e proprio caso. Odori forti e intermittenti che, a ondate irregolari, continuano a colpire il quartiere di Arcore, costringendo i residenti a finestre chiuse e segnalazioni ripetute al Comune. Nei giorni, nella sala di Sant’Apollinare, si è tenuta un’assemblea pubblica promossa dal Comitato di Frazione, con l’Amministrazione e Brianzacque impegnate a fare il punto su un’indagine che somiglia sempre più a un lavoro da investigatori ambientali. Un lungo percorso di monitoraggi, rilievi e verifiche che però, al momento, non ha ancora prodotto una verità definitiva sull’origine del problema.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Allarme miasmi a Bernate. Sotto osservazione il deposito fanghi Granarolo Notizie correlate Allarme Meningite B nel Kent, morti due giovani: 30mila persone sotto osservazione in InghilterraUn focolaio di meningite acuta ha colpito il Kent, nel sud dell’Inghilterra, causando la morte di due giovani e mettendo sotto osservazione un’intera... Lauri Markkanen sotto osservazione per il tanking in NBANel contesto NBA continua l’aggiornamento sulle condizioni di Lauri Markkanen degli Utah Jazz.