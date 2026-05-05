Alla scrivania bastano pochi secondi per sciogliere tensioni e contratture con questi 4 esercizi
Il dolore al collo può derivare da diversi fattori, come un colpo d’aria, una posizione sbagliata durante il sonno o l’uso eccessivo di dispositivi tecnologici. Spesso, questa condizione si manifesta con tensione, fastidio e contratture muscolari. Per alleviare questi fastidi, basta dedicare alcuni secondi a determinati esercizi alla scrivania, che aiutano a sciogliere le tensioni e migliorare la postura quotidiana.
T ensione, fastidio, disturbo. Il dolore al collo può avere differenti cause, dal classico colpo d’aria a una posizione scorretta nel dormire, anche se molto spesso è causato dalla tecnologia. Smartphone e computer non aiutano infatti in questi casi; anzi, la scorretta posizione che quotidianamente si assume quando si scrive al pc o mentre si digita sul cellulare incentivano le tensioni muscolari della zona. Non a caso spesso si parla di tech neck. Farmaci a parte, possono essere d’aiuto alcuni esercizi che, fatti nel quotidiano, sciolgono le tensioni. Dolore cronico, esperti e istituzioni discutono percorsi più chiari e cure più appropriate X Dolore al collo, che cos’è la Tech Neck.🔗 Leggi su Iodonna.it
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