Il dolore al collo può derivare da diversi fattori, come un colpo d’aria, una posizione sbagliata durante il sonno o l’uso eccessivo di dispositivi tecnologici. Spesso, questa condizione si manifesta con tensione, fastidio e contratture muscolari. Per alleviare questi fastidi, basta dedicare alcuni secondi a determinati esercizi alla scrivania, che aiutano a sciogliere le tensioni e migliorare la postura quotidiana.

T ensione, fastidio, disturbo. Il dolore al collo può avere differenti cause, dal classico colpo d’aria a una posizione scorretta nel dormire, anche se molto spesso è causato dalla tecnologia. Smartphone e computer non aiutano infatti in questi casi; anzi, la scorretta posizione che quotidianamente si assume quando si scrive al pc o mentre si digita sul cellulare incentivano le tensioni muscolari della zona. Non a caso spesso si parla di tech neck. Farmaci a parte, possono essere d’aiuto alcuni esercizi che, fatti nel quotidiano, sciolgono le tensioni. Dolore cronico, esperti e istituzioni discutono percorsi più chiari e cure più appropriate X Dolore al collo, che cos’è la Tech Neck.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Alla scrivania, bastano pochi secondi per sciogliere tensioni e contratture con questi 4 esercizi

Notizie correlate

Stretching veloce alla scrivania per sciogliere le spalleTutto il giorno seduti alla scrivania? Si vi ritrovate bloccati davanti allo schermo del computer per tutta la giornata, nonostante i buoni propositi...

Soffocamento nei bambini, bastano pochi secondi: i numeri che fanno pauraOgni anno in Italia decine di piccoli perdono la vita per ingestione di cibo od oggetti.

Panoramica sull’argomento

Si parla di: Basta soliti Funko: queste 3 assurde esclusive Amazon stravolgono ogni scrivania; Fitness in ufficio, Ascom lancia lo stretching al pc.

Scrivanie dei bambini sempre in disordine? Strategie intelligenti per organizzare la cancelleriaMatite, pennarelli, gomme, forbici, quaderni, adesivi, evidenziatori: basta uno sguardo alla scrivania dei bambini per rendersi conto di quanto la cancelleria possa accumularsi velocemente. Un giorno ... dilei.it