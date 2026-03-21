stretching veloce alla scrivania per sciogliere le spalle

Se passi molte ore davanti al computer, puoi provare a fare uno stretching rapido alla scrivania per alleviare la tensione alle spalle. Basta qualche movimento semplice, come sollevare e ruotare le spalle, per sciogliere i muscoli e ridurre la sensazione di oppressione. Questi esercizi sono facili da eseguire senza lasciare la postazione di lavoro e aiutano a migliorare la percezione del benessere durante la giornata.

Tutto il giorno seduti alla scrivania? Si vi ritrovate bloccati davanti allo schermo del computer per tutta la giornata, nonostante i buoni propositi di inframmezzare il lavoro con una passeggiata o una sessione in palestra, fate almeno un mini workout per sciogliere collo, spalle e schiena. Come quello che ha messo a punto per Gazzetta Active Manuela Tronchin, Pilates e Garuda trainer Balanced Body educator, titolare del centro DiMa Benessere in Movimento di Riccione (RN). "Il mio consiglio è di fare questi tre piccoli ma importanti movimenti quando state più di due ore di seguito alla scrivania, perché vi servono non solo per sbloccare subito la tensione accumulata su collo e spalle, ma anche per ritrovare il giusto assetto e quindi per sistemare la postura della schiena", sottolinea Manuela Tronchin. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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