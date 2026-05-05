Oggi a Padova si è tenuto il funerale di Alex Zanardi, a cui hanno partecipato oltre 2.000 persone. La cerimonia si è svolta nella Basilica di Santa Giustina, dove l’atleta è stato ricordato con la sua handbike posizionata sull’altare. Presenti anche la madre e un sacerdote che ha officiato la funzione. La chiesa si è riempita in anticipo, testimonianza della forte partecipazione della comunità.

PADOVA - Oggi, martedì 5 maggio, è il giorno del ricordo e dell'addio ad Alex Zanardi nella sua Padova, in una Basilica di Santa Giustina già gremita di persone prima dell'inizio del funerale. Tante le autorità presenti, i rappresentati del mondo dello sport, personaggi famosi che lo hanno conosciuto, la sua famiglia, gli amici di sempre ma anche fan e cittadini. Sotto l'altare allestito per le esequie, è stata portata l'handbike dell'atleta bolognese. La sua bici speciale, solitamente, è custodita al museo della Medicina poco distante. Il feretro è arrivato puntuale alle 11 circondato da un fragoroso e sentito applauso dei presenti.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Alex Zanardi, la diretta del funerale: la sua handbike sull'altare, in Basilica oltre 2mila persone. L'abbraccio di mamma Anna e don Pozza

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