Aldo Grasso, il noto critico televisivo del Corriere della Sera, si scaglia contro quei talk show che da mesi si stanno occupando della nuova indagine relativa al delitto di Garlasco. “I recenti sviluppi dell’inchiesta di Garlasco hanno riesumato il ‘bastiancontrarismo’ di maniera – scrive il giornalista – Secondo questa tesi, il merito della svolta spetterebbe tutto a Milo Infante, Massimo Giletti, Pino Rinaldi e agli altri conduttori che, tra un teatrino quotidiano e l’altro, avrebbero contribuito a sciogliere uno dei più incredibili cold case nazionali”. Questi programmi, secondo il bastian contrario di turno, “avrebbero fatto il loro ‘sporco lavoro’.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Aldo Grasso contro i talk che si occupano del delitto di Garlasco: “Hanno banchettato sul cadavere di Chiara Poggi”

Lovati: «Le trame dietro il delitto di Garlasco» | Segreti - Ep.31

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Aldo Grasso fa a fettine '4 Ristoranti' di Alessandro Borghese: marketing che gira a vuoto https://www.foodaffairs.it/2026/04/30/aldo-grasso-fa-a-fettine-4-ristoranti-di-alessandro-borghese-marketing-che-gira-a-vuoto/ - facebook.com facebook

Il perentorio giudizio del critico televisivo del "Corriere della Sera" Aldo Grasso nel suo libro ”Cara televisione”, un ritratto di trentacinque anni di storia italiana. Se la Rai piange, Mediaset non ride. Via @globalistIT x.com