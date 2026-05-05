Albosaggia | Il Paese delle Storie svela tutte le sfumature del ritorno

Questa mattina, presso la casa di SpaH, è stata annunciata la sedicesima edizione di “Il Paese delle storie”, il festival letterario che si svolgerà dal 22 al 24 del mese. L'evento è organizzato dalla Fondazione Albosaggia e dall'amministrazione comunale del paese, con il supporto di vari sponsor privati. La manifestazione si propone di esplorare le diverse sfumature del tema del “ritorno” attraverso incontri e letture.

E' stata presentata questa mattina, alla casa di SpaH, la sedicesima edizione de “Il Paese delle storie”, festival letterario organizzato da Fondazione Albosaggia e dall'amministrazione comunale della località orobica, grazie anche al sostegno di numerosi sponsor privati che si terrà dal 22 al 24.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Tutte le sfumature del Pignoletto. Cantine sempre più attente ai turisti Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Albosaggia: Il Paese delle Storie svela tutte le sfumature del ritorno; Albosaggia, il ritorno delle storie; Festa della cultura alpina. Via alla tre giorni in città. Tele Sondrio News. . Albosaggia, il "ritorno" delle storie - facebook.com facebook