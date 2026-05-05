Alberto Tomba a Lecco Dialogherà con Antonio Rossi

Giovedì 21 maggio alle 18.30 si svolgerà a Lecco un evento presso Spazio Oto Lab, dove sarà presente Alberto Tomba. Durante l'incontro, il famoso campione di sci discuterà con Antonio Rossi, ex atleta olimpico. L'appuntamento è aperto al pubblico e si concentrerà sullo sport, con racconti e spunti di ispirazione. L'evento è una occasione per conoscere da vicino le esperienze di due figure di rilievo nel panorama sportivo italiano.

Giovedì 21 maggio alle ore 18.30, presso Spazio Oto Lab a Lecco, si terrà un appuntamento speciale dedicato allo sport, al racconto e all’ispirazione. Protagonista della serata sarà Alberto Tomba, icona dello sci alpino e simbolo dello sport italiano, che dialogherà con Antonio Rossi, campione.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Dopo Alberto Tomba, c'è solo Federica BrignoneNon succedeva dalle Olimpiadi di Calgary 1988 che un atleta italiano conquistasse due ori nello sci alpino nella stessa edizione. Il funerale di Alex Zanardi con la handbike sull'altare, ci sono Bebe Vio e Alberto Tomba: «Ha insegnato a tutti il coraggio»Sarà don Marco Pozza a celebrare le esequie nella Basilica di Santa Giustina a Padova.