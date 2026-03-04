In arrivo la II Edizione festival ‘Calascio Innovation Playground’
Dal 9 al 13 marzo 2026 si svolgerà a Calascio la seconda edizione del festival Calascio Innovation Playground, promosso da Giffoni Innovation Hub nell’ambito del progetto Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo. L’evento prevede una serie di iniziative dedicate all’innovazione e alla creatività, coinvolgendo diverse attività e partecipanti provenienti da varie aree. La manifestazione si terrà nel comune di Calascio, in provincia di L’Aquila.
Si terrà a Calascio, dal 9 al 13 marzo 2026, la seconda edizione del Calascio Innovation Playground, iniziativa promossa da Giffoni Innovation Hub nell'ambito del programma 'Rocca Calascio – Luce d'Abruzzo'. Dopo una prima edizione che ha registrato un'ampia partecipazione di scuole e giovani creativi, si legge in una nota, il festival conferma.
