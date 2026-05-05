Al Palatrincone di Monteruscello una giornata dedicata alla prevenzione contro il consumo di alcol

Al Palatrincone di Monteruscello si è svolta una giornata dedicata alla sensibilizzazione sulla prevenzione del consumo di alcol. L’evento ha previsto diverse attività volte a informare i partecipanti sui rischi legati all’abuso di bevande alcoliche e sull’importanza di scelte consapevoli. Sono stati presenti operatori sanitari e professionisti del settore, che hanno distribuito materiale informativo e offerto consulenze gratuite. La giornata ha coinvolto diverse fasce di età, con l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili.

Perché essere Brillo se puoi essere BRILLANTE? con la partecipazione di scuole ricadenti al territorio di competenza dell’Asl Napoli 2 Nord L'articolo Teleclubitalia.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Al Palatrincone di Monteruscello una giornata dedicata alla prevenzione contro il consumo di alcol Al Palatrincone di Monteruscello una giornata dedicata alla prevenzione contro il consumo di alcol Notizie correlate A Napoli il 21 marzo il “Longevity Day”: medicina della longevità, prevenzione e scienze del movimento al centro di una giornata dedicata alla saluteLa medicina della longevità, uno dei temi più centrali della medicina contemporanea, sarà protagonista a Napoli con il Longevity Day, un evento... Medici in piazza: una giornata dedicata alla prevenzioneSabato 7 marzo in piazza Cavour un’intera giornata dedicata alla prevenzione sanitaria gratuita grazie all’iniziativa dei Lions Club locali, con... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Beni confiscati ed ecomafie, la commissione Anticamorra accelera: Meno burocrazia e bonifiche subito; POZZUOLI| Aumentano gli incidenti stradali tra i giovani: contest dei cocktail analcolici contro le dipendenze. Stelle del nuoto a Monteruscello, volano per il turismoGareggiare qui dove sono cresciuta è bellissimo e ogni anno quest'evento è sempre più bello. Emozionata Viola Scotto di Carlo, nuotatrice bacolese stella di casa al Palatrincone di Monteruscello, ... rainews.it