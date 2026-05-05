Durante il Met Gala 2026, diverse celebrità hanno sfoggiato nuovamente le sopracciglia decolorate, un trend che richiama un tratto distintivo di Mina degli anni ’60 e ’70. Questa tecnica, originariamente utilizzata per ampliare lo sguardo e liberare la palpebra, crea un effetto visivo particolare, quasi alieno. La scelta di rendere le sopracciglia più chiare si inserisce in una tendenza di rinnovamento nel mondo della moda e del trucco.

Per chi volesse seguire la tendenza e ricrearle a casa, Annabelle Taurua, esperta di bellezza di Fresha, mette in guardia e consiglia di affidarsi a un professionista: «La pelle intorno alle sopracciglia è delicata e molto vicina agli occhi, quindi l'utilizzo di decoloranti per capelli aggressivi o il lasciare i prodotti in posa troppo a lungo possono causare irritazioni o un colore non uniforme. Utilizzare un prodotto specifico per i peli del viso, effettuare un test cutaneo preliminare e monitorare attentamente i tempi di posa sono tutti passaggi essenziali. Per chi ha sopracciglia più scure, potrebbe essere necessario procedere gradualmente per schiarire il colore in modo sicuro senza danneggiare i peli».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Al Met Gala 2026 Kylie Jenner e le altre riportano in auge le sopracciglia decolorate

Notizie correlate

I naked dress del Met Gala 2026: da Kim Kardashian a Kylie Jenner, i corpetti scultura hanno i capezzoliAl Met Gala 2026 hanno spopolato i naked dress come quelli delle sorelle Kardashian, la loro particolarità? Hanno i bustier scultura con i capezzoli...

Da Beyoncé a Kendall Jenner, d aEmma Chamberlain a Anne Hathaway: i look del Met Gala 2026 sono opere d'arte.Anticipato da polemiche e minacce di boicottaggio, il Met Gala 2026 alla fine è arrivato regalandoci alcuni momenti scenografici sul red carpet.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Da Beyoncé e Jay Z a Rihanna e A$AP Rocky: le coppie più belle sul red carpet del Met Gala 2026; Met Gala 2026, chi ci sarà e cosa c'è da sapere; Rihanna e A$AP Rocky al Met Gala 2026 incantano il red carpet con l'abito scultura metallico e la preziosa robe rosa baby; Met Gala 2026: tutti i look e gli abiti dal red carpet.

Zoë Kravitz al Met Gala 2026 ha nascosto l'anello di fidanzamentoL'attrice ha fatto il suo ingresso al Met Gala 2026 senza Harry Styles: camminando al fianco di Anthony Vaccarello e nascondendo con attenzione l'anulare sinistro a cui brilla il diamante del suo prom ... vanityfair.it

Donatella Versace e Alessandro Michele, la musa e l'artista al Met Gala 2026: lei in abito scultoreo, lui con la preziosa cappa ricamata da oltre 500 ore di lavoroDue visioni a confronto: l’eleganza scultorea di Donatella Versace e la poesia artigianale di Alessandro Michele illuminano il red carpet del Met Gala 2026 ... vogue.it

La famiglia più cool del Met Gala 2026: Jay-Z, Beyonce e la figlia Blue Ivy Carter insieme sul red carpet del Metropolitan Museum di NYC - facebook.com facebook

Al Met Gala si sono visti molti capezzoli, soprattutto finti x.com