Al Met Gala 2026 Kylie Jenner e le altre riportano in auge le sopracciglia decolorate
Durante il Met Gala 2026, diverse celebrità hanno sfoggiato nuovamente le sopracciglia decolorate, un trend che richiama un tratto distintivo di Mina degli anni ’60 e ’70. Questa tecnica, originariamente utilizzata per ampliare lo sguardo e liberare la palpebra, crea un effetto visivo particolare, quasi alieno. La scelta di rendere le sopracciglia più chiare si inserisce in una tendenza di rinnovamento nel mondo della moda e del trucco.
Per chi volesse seguire la tendenza e ricrearle a casa, Annabelle Taurua, esperta di bellezza di Fresha, mette in guardia e consiglia di affidarsi a un professionista: «La pelle intorno alle sopracciglia è delicata e molto vicina agli occhi, quindi l'utilizzo di decoloranti per capelli aggressivi o il lasciare i prodotti in posa troppo a lungo possono causare irritazioni o un colore non uniforme. Utilizzare un prodotto specifico per i peli del viso, effettuare un test cutaneo preliminare e monitorare attentamente i tempi di posa sono tutti passaggi essenziali. Per chi ha sopracciglia più scure, potrebbe essere necessario procedere gradualmente per schiarire il colore in modo sicuro senza danneggiare i peli».🔗 Leggi su Vanityfair.it
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