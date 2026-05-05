Ahmed Douma è un attivista che ha trascorso un lungo periodo in carcere, condividendo una cella per circa un anno e otto mesi. La sua esperienza penitenziaria è stata segnata da numerosi periodi di detenzione, che lo hanno portato a essere definito un prigioniero seriale. La sua storia viene raccontata attraverso le sue parole, in un racconto che si concentra sulla vita in cella e sui momenti passati in detenzione.

Generazione Tahrir L’attivista e scrittore egiziano torna in carcere, dopo averci passato quasi metà della vita. Una storia di persecuzioni e di sogni, raccontata da un suo ex compagno di prigionia Generazione Tahrir L’attivista e scrittore egiziano torna in carcere, dopo averci passato quasi metà della vita. Una storia di persecuzioni e di sogni, raccontata da un suo ex compagno di prigionia Scrivere questo articolo è diverso rispetto a tutto quello che ho scritto prima. Descrivere il compagno di cella con cui ho condiviso un anno e otto mesi della mia vita è il peso più difficile che abbia mai sentito sulla punta delle dita. Quando arrivai al carcere del Cairo, dopo un mese di detenzione e isolamento, mi portarono in un reparto chiamato «elementi ad alta pericolosità».🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Ahmed Douma, prigioniero seriale

Notizie correlate

Leggi anche: Nella mezza maratona trionfo del "padovano" Ahmed Ouhda

Umar Dzambek vince per KO al secondo round contro Ahmed ElbialiUn elemento emergente nella scena dei pesi leggeri ha mostrato una crescita rapida e decisiva.

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Personaggi e interpreti di una violenza sistemica; La cura necessaria per un mondo senza più limite.

Egitto, al Sisi grazia l'attivista politico Ahmed Douma: era in prigione dal 2013Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha concesso la grazia a un noto attivista politico di nome Ahmed Saad Douma. Quest'ultimo era stato condannato in via definitiva a una pena di 15 anni ... tg24.sky.it

Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha graziato Ahmed Douma, uno degli attivisti che avevano guidato le grandi proteste del 2011Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha graziato Ahmed Douma, uno degli attivisti che avevano guidato le grandi proteste del 2011 contro l’allora presidente Hosni Mubarak portando alla fine del ... ilpost.it