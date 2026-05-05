Agenti cancerogeni mutageni e tossici per la riproduzione Esperti a confronto

Domani e dopodomani si svolge un convegno dedicato agli agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione nella regione Marche. L’evento, organizzato da un medico del lavoro e direttore socio-sanitario di un ente locale, si tiene presso il Polo Pantaleoni dell’Università di Macerata. L’iniziativa vede la partecipazione di esperti che discuteranno delle problematiche legate a queste sostanze e delle misure di prevenzione.

"Agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione (Cmr) Marche". Questo il tema del convegno ideato da Massimiliano Cannas, medico del lavoro e direttore socio-sanitario dell’Ast, in programma domani e dopodomani negli spazi del Polo Pantaleoni dell’Università di Macerata. L’evento si colloca in una fase di profonda trasformazione della sanità pubblica e della medicina occupazionale, guidata dalla necessità di allineare le pratiche aziendali ai più recenti standard europei e nazionali. L’attuale scenario normativo segna un traguardo storico con il recepimento della direttiva europea 2022431 e la successiva emanazione del decreto legislativo 1352024: per la prima volta, le sostanze tossiche per la riproduzione (reprotossiche) vengono integrate pienamente nel quadro di tutela prima riservato solo a cancerogeni e mutageni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione. Esperti a confronto Notizie correlate Gli spazi per l’educazione. Esperti e docenti a confronto per la progettazione e i serviziUna giornata di studio dedicata alla continuità educativa nella fascia da 0 a 6 anni. Tumori femminili, la rivoluzione dei farmaci "intelligenti": esperti a confronto al Grand HotelNegli ultimi anni gli anticorpi farmaco-coniugati - noti con la sigla Adc - hanno cambiato in modo significativo il trattamento di alcuni dei tumori... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione. Esperti a confronto; Cosmetici, dal 1° maggio il via alle nuove regole: dai profumi allo shampoo cosa cambia per proteggere la salute. Agenti cancerogeni e sostanze tossiche: l'UE rafforza la protezione dei lavoratoriLa direttiva UE su agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche accoglie la proposta di rafforzare la protezione dei lavoratori contro le sostanze chimiche pericolose per prevenire circa ... ipsoa.it Esposizione a sostanze cancerogene. Commissione UE propone protezione rafforzata per lavoratori a rischioIl cancro costituisce la prima causa di mortalità professionale nell'UE (53% del totale) e di conseguenza il principale fattore di rischio per la salute dei lavoratori nell'Unione europea. La ... quotidianosanita.it