Tumori femminili la rivoluzione dei farmaci intelligenti | esperti a confronto al Grand Hotel

Recentemente, esperti si sono riuniti al Grand Hotel per discutere delle novità nel trattamento dei tumori femminili. In particolare, si è parlato di anticorpi farmaco-coniugati, noti anche come Adc, che negli ultimi anni sono stati utilizzati per migliorare le terapie di alcune delle neoplasie più comuni tra le donne. Questi farmaci rappresentano una svolta nel settore, modificando approcci e strategie terapeutiche.