Tumori femminili la rivoluzione dei farmaci intelligenti | esperti a confronto al Grand Hotel
Recentemente, esperti si sono riuniti al Grand Hotel per discutere delle novità nel trattamento dei tumori femminili. In particolare, si è parlato di anticorpi farmaco-coniugati, noti anche come Adc, che negli ultimi anni sono stati utilizzati per migliorare le terapie di alcune delle neoplasie più comuni tra le donne. Questi farmaci rappresentano una svolta nel settore, modificando approcci e strategie terapeutiche.
Negli ultimi anni gli anticorpi farmaco-coniugati - noti con la sigla Adc - hanno cambiato in modo significativo il trattamento di alcuni dei tumori più diffusi tra le donne. Si tratta di farmaci che uniscono la selettività di un anticorpo monoclonale, capace di riconoscere le cellule tumorali.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Tumori, esperti: "Il 2% dei ricoveri e 4% dei decessi da interazioni tra farmaci"
Gli esperti di "Cash or Trash" cercano tesori: valutazioni gratuite di opere d’arte al Grand Hotel et des PalmesIl 18 e 19 aprile i saloni del Grand Hotel et des Palmes di Palermo ospiteranno una singolare manifestazione: un gruppo di noti esperti di mercato...