Durante le elezioni amministrative a Prato, un esponente del Popolo della Famiglia ha annunciato la propria candidatura a sindaco tramite un messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook. La sua dichiarazione arriva mentre sia il centrodestra che il centrosinistra non hanno ancora confermato i candidati ufficiali per la carica di primo cittadino, interrompendo così la fase di incertezza politica nella città.

A rompere la fase di stallo che sta vivendo la politica pratese, in attesa che tanto il centrosinistra quanto il centrodestra ufficializzino i rispettivi candidati a sindaco, ci ha pensato Mario Adinolfi: l'esponente del Popolo della Famiglia, sulla propria pagina Facebook, ha esternato l'intenzione di candidarsi alla guida del Comune di Prato. “La sinistra governa dodici delle più popolose città italiane. Di queste, l’unica che va a elezioni il 24 maggio è Prato e si va a votare perché il sindaco Ilaria Bugetti si è dovuta dimettere per l’accusa di corruzione – ha scritto Adinolfi, ripercorrendo sommariamente le vicende pratesi dell'ultimo anno ed attaccando il Partito Democratico - ora il Pd con le elezioni del 24 maggio vorrebbe riprendersi l’amministrazione della città. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Elezioni amministrative, Mario Adinolfi annuncia la candidatura a sindaco a Prato

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