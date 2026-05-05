Addio alle ricevute Pos | cosa cambia per pagamenti e detrazioni

Da tempo molti clienti ricevevano una ricevuta dopo aver pagato con carta tramite Pos, spesso conservandola senza pensarci troppo. Ora questa pratica sta cambiando, poiché alcune aziende hanno deciso di eliminare l’obbligo di ottenere e conservare queste ricevute. La modifica riguarda principalmente i pagamenti effettuati con carte di credito e debito, influenzando anche le modalità di detrazione fiscale che si basavano su questi documenti.

Per anni è stato un gesto pressoché automatico: prendere la ricevuta del Pos dopo un pagamento con carta e conservarla “per sicurezza”. Ora non sarà più necessario. Con le nuove regole introdotte dal decreto PNRR (Dl 192026), recentemente convertito in legge, la prova dei pagamenti elettronici passa infatti agli estratti conto bancari, anche in formato digitale. Attenzione, però: la semplificazione riguarda solo la prova del pagamento e non elimina gli obblighi fiscali legati agli acquisti. Vediamo più nel dettaglio cosa cambia (e cosa no). L’estratto conto come riferimento principale. In pratica, viene meno l’obbligo di conservare la ricevuta rilasciata dal Pos dopo un pagamento con carta o bancomat, finora utilizzata come ulteriore prova di una transazione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Addio alle ricevute Pos: cosa cambia per pagamenti e detrazioni In the Onyx Lobby by Carolyn Wells Mystery, Secrets & Feuds Revealed! Notizie correlate Addio alle ricevute cartacee del Pos: cosa cambia per gli scontriniEddie Brock, da operatore turistico a Sanremo: "Duettare con Fabrizio Moro è un onore. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Addio alle ricevute Pos: cosa cambia per pagamenti e detrazioni; Addio ricevute POS: l’estratto conto vale come prova di pagamento; 730 e bonus: gli estratti conto sostituiscono le ricevute Pos; Pagamenti Pos: l'estratto conto sostituisce la ricevuta cartacea per le spese digitali. Addio alle ricevute Pos: cosa cambia per pagamenti e detrazioniLa novità introdotta dal decreto PNRR semplifica la gestione dei pagamenti elettronici, ma scontrini e fatture restano indispensabili ... ilgiornale.it Pos, addio alle ricevute: basta conservare l’estratto conto. Ecco cosa cambiaIl 15 aprile è arrivato l’ok del Senato sul dl per l'attuazione del Pnrr. Il decreto, approvato con la fiducia anche alla Camera il 9 aprile scorso, è quindi ora convertito in legge. L’articolo 8, com ... tg24.sky.it Polonara dice addio al basket: "Ho provato a rientrare, ma ho capito che è ora di dire basta" - facebook.com facebook Donadoni torna sull'addio di Maldini: "Posso solo che parlare bene di Paolo, anche e soprattutto come dirigente" x.com