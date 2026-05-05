Domani a Ferrara si svolge una partita importante per l’Adamant, che cerca di riscattarsi dopo alcune sconfitte recenti contro Fidenza. La squadra si prepara ad affrontare questa sfida, con alcuni giocatori chiamati a essere decisivi per affrontare anche un doppio impegno ravvicinato. La partita rappresenta un’occasione per la formazione di cambiare rotta e mettere fine a una serie negativa.

? Cosa scoprirai Come potrà l'Adamant evitare il fantasma delle sconfitte passate contro Fidenza?. Chi saranno i giocatori chiave per gestire il doppio impegno ravvicinato?. Quale ruolo giocheranno i giovani talenti nella battaglia per la salvezza?. Come influirà la condizione fisica di Renzi sul piano di coach Sacco?.? In Breve Sfida doppia tra venerdì e domenica alla Bondi Arena di Ferrara.. Coach Sacco lavora sul reinserimento di Pellicano e Solaroli nel roster.. Renzi affronta dubbi fisici dopo il problema muscolare dell'ultimo turno.. Fidenza vinse tre scontri diretti nella stagione 202324 contro Ferrara.. Venerdì sera alle ore 20.30 la Bondi Arena ospiterà l’Adamant per il primo atto della serie di playout contro Fidenza, una sfida che deciderà la permanenza in categoria per i biancazzurri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Adamant, sfida decisiva a Ferrara: l’obiettivo è il riscatto

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