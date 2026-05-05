Acqua potabile l’Ue avvia una nuova infrazione contro l’Italia | cosa contesta Bruxelles

La Commissione europea ha avviato una nuova procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, accusando il paese di non aver recepito correttamente la direttiva dell’Unione europea sull’acqua potabile. La contestazione riguarda specificamente il mancato adeguamento delle norme nazionali alle disposizioni comunitarie previste dalla direttiva. Questa è la seconda volta che Bruxelles interviene sull’argomento, evidenziando le criticità nel rispetto delle scadenze europee da parte italiana.

. La nuova contestazione di Bruxelles. La Commissione europea ha avviato una nuova procedura di infrazione contro l’Italia per il mancato recepimento corretto della direttiva Ue sull’acqua potabile. Secondo Bruxelles, la normativa è stata trasposta in modo incompleto e presenta ancora diverse lacune, nonostante il termine fissato per l’adeguamento fosse scaduto il 12 gennaio 2023. La contestazione arriva in un momento in cui il tema della qualità dell’acqua torna al centro del dibattito pubblico. Non si tratta solo di un passaggio tecnico: per la Commissione, le mancanze italiane toccano direttamente salute, controlli e tutela delle persone più vulnerabili.🔗 Leggi su Urbanpost.it

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