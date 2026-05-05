Acqua a Caserta | diffida ad Arera per il rincaro del 40% nelle bollette

Negli ultimi mesi, le bollette dell’acqua a Caserta sono aumentate del 40%, portando le autorità a inviare una diffida all’ente regolatore del settore. Si tratta di un incremento che ha suscitato preoccupazioni tra i cittadini e le associazioni di categoria. Il motivo principale riguarda i mancati investimenti infrastrutturali previsti, che non sono stati portati a termine come programmato. Attualmente, si sta attendendo una risposta dall’ente regolatore per chiarire la situazione.

? Cosa scoprirai Perché gli investimenti infrastrutturali previsti non sono stati effettivamente completati?. Come influirà la privatizzazione di I.T.L. S.p.A. sulle tariffe idriche?. Quali sono i criteri usati per giustificare il rincaro del 40%?. Chi deve rispondere dei fondi non spesi per la rete idrica?.? In Breve Aumento del 40% previsto per il triennio 2024-2027 nei 34 comuni casertani.. Costi operativi previsti superiori a 45 milioni di euro annui per il servizio.. L'avvocato Felice Petillo coordina l'azione legale basata sul metodo tariffario vigente.. Precedente simile registrato a gennaio per 131 comuni serviti da Alto Calore S.p.A..🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Acqua a Caserta: diffida ad Arera per il rincaro del 40% nelle bollette Notizie correlate Bollette dell'acqua in aumento del 40% in 34 comuni casertani, diffida ad Arera: "Verificare tariffe di Itl"Federconsumatori Campania APS, insieme ai comitati a difesa dell'acqua pubblica, ha formalmente diffidato Arera a verificare le tariffe idriche di... Tariffe acqua, stangata oltre il 40% in 34 comuni casertani: Federconsumatori Campania e comitati diffidano AreraTempo di lettura: 3 minutiFederconsumatori Campania APS, insieme ai comitati a difesa dell’acqua pubblica, ha formalmente diffidato Arera a... Aggiornamenti e dibattiti Acqua pagata a peso d'oro, scoppia il caso in CampaniaAGI - La bolletta dell'acqua crescerà del 40%. Da un giorno all'altro un aumento che pesa sugli utenti come un macigno. Accade in 34 comuni della provincia di Caserta. Ma gli utenti non ci stanno e de ... msn.com Stangata acqua nel Casertano, oltre il 40% in 34 comuni: diffida ad AreraFederconsumatori Campania, insieme ai comitati a difesa dell'acqua pubblica, ha formalmente diffidato Arera a verificare le tariffe idriche di I.T.L. Spa — ... pupia.tv