Accoltellato nella villa comunale di Pomigliano d'Arco | 29enne operato in ospedale

Un uomo di 29 anni è stato accoltellato nella villa comunale di Pomigliano d’Arco. La vittima, che ha precedenti penali, è stata trasportata in ospedale a Napoli, dove è stata sottoposta a intervento chirurgico per suturare le ferite riportate. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire le circostanze e identificare eventuali responsabili.