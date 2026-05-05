Accoltellato nella villa comunale di Pomigliano d'Arco | 29enne operato in ospedale
Un uomo di 29 anni è stato accoltellato nella villa comunale di Pomigliano d’Arco. La vittima, che ha precedenti penali, è stata trasportata in ospedale a Napoli, dove è stata sottoposta a intervento chirurgico per suturare le ferite riportate. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire le circostanze e identificare eventuali responsabili.
L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato ricoverato in ospedale a Napoli, dove è stato operato per suturare le ferite. Sulla vicenda indagano i carabinieri.🔗 Leggi su Fanpage.it
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