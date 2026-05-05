A Spazio Cultura è tempo di poesia | Daìta Martinez presenta sant’anna

A Palermo, presso Spazio Cultura Libreria Macaione, si terrà sabato alle 17:30 una presentazione dedicata alla poesia. L'autrice Daìta Martinez presenterà la sua ultima raccolta intitolata “sant’anna”, pubblicata dalla casa editrice Ilglomerulodisale. L'evento prevede un incontro con il pubblico per scoprire i temi e le parole contenute nella nuova opera poetica dell'autrice.

Sabato maggio alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, incontro con Daìta Martinez per la presentazione della sua ultima raccolta di poesie dal titolo “sant'anna”, novità editoriale della casa editrice Ilglomerulodisale. A dialogare con l'autrice saranno Gabriella Maggio e.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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