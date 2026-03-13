A Spazio Cultura è tempo di poesia | incontro con Alberto Rizzi

Da palermotoday.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Spazio Cultura Libreria Macaione a Palermo si tiene giovedì 19 marzo alle 17:30 un incontro con Alberto Rizzi per presentare il suo libro “Immanenze e persistenze”. La raccolta di poesie affronta i diversi piani dell'esistenza e il modo in cui vengono vissuti. L'evento prevede la lettura di alcune poesie e un confronto con l'autore.

Giovedì 19 marzo alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, presentazione del libro di Alberto Rizzi “Immanenze e persistenze”, una raccolta di poesie per riflettere sul rapporto tra i vari piani dell'esistenza e sull'uso che ne facciamo.All'incontro sarà presente l'autore che dialogherà con Emanuela Mannino e Lucia Lo Bianco. "Senza. Del dolore e dell’amore": a Bagheria la presentazione del libro di Gaetano Perricone "In 21 parole. artiste che ridisegnano il mondo": Mariella Pasinati presenta il suo libro . 🔗 Leggi su Palermotoday.it

A Spazio Cultura la presentazione di "Selvatica": è "tempo di poesia" con Marianna GuccioneSabato 7 febbraio alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, incontro con Marianna Guccione che presenterà il suo libro...

A Spazio Cultura è tempo di poesia: Luisa Trimarchi presenta “Carteggio d'amore” Sabato 31 gennaio alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, incontro con Luisa Trimarchi per la presentazione della sua ultima...

