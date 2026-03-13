A Spazio Cultura è tempo di poesia | incontro con Alberto Rizzi

A Spazio Cultura Libreria Macaione a Palermo si tiene giovedì 19 marzo alle 17:30 un incontro con Alberto Rizzi per presentare il suo libro “Immanenze e persistenze”. La raccolta di poesie affronta i diversi piani dell'esistenza e il modo in cui vengono vissuti. L'evento prevede la lettura di alcune poesie e un confronto con l'autore.

Giovedì 19 marzo alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, presentazione del libro di Alberto Rizzi "Immanenze e persistenze", una raccolta di poesie per riflettere sul rapporto tra i vari piani dell'esistenza e sull'uso che ne facciamo.All'incontro sarà presente l'autore che dialogherà con Emanuela Mannino e Lucia Lo Bianco.

