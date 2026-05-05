A Lanciano il convegno Empowerment Safe+AI | crescita e fiducia fragilità funzionali nei contesti reali

A Lanciano si svolge giovedì 7 maggio alle 17.30 un convegno intitolato “Empowerment Safe+AI: crescita e fiducia (fragilità funzionali nei contesti reali)”. L’evento si tiene nella Sala di Conversazione “Benito Lanci” e si concentra sui temi dell’intelligenza artificiale, con un’attenzione particolare alle fragilità funzionali in ambienti reali. La discussione coinvolge esperti del settore e si rivolge a un pubblico interessato alle applicazioni pratiche e alle sfide dell’AI.

Giovedì 7 maggio, alle ore 17.30, nella Sala di Conversazione “Benito Lanci” di Lanciano, si terrà un interessante convegno dedicato ai temi dell’intelligenza artificiale dal titolo “Empowerment Safe+AI: crescita e fiducia (fragilità funzionali nei contesti reali)”. L’iniziativa, patrocinata.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate La frontiera dei robot umanoidi. Compiti complessi in contesti realiAnalizzano e memorizzano informazioni, adattandosi a nuove situazioni produttive dinamiche e prendendo decisioni in autonomia. Al via Motivi Talks, tra empowerment, consapevolezza e crescita personaleLe partecipanti sono donne impegnate nella propria crescita personale e professionale, che riconoscono nella cura di sé uno strumento autentico di...