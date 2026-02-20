La frontiera dei robot umanoidi Compiti complessi in contesti reali
Un robot umanoide ha affrontato con successo un compito complesso in un ambiente industriale, causando stupore tra gli esperti. La macchina ha analizzato dati in tempo reale, memorizzandoli e adattandosi a cambiamenti improvvisi nelle attività di produzione. Grazie a sensori avanzati, il robot ha preso decisioni autonome senza intervento umano, migliorando efficienza e precisione. Questa dimostrazione segna un passo avanti nella tecnologia robotica, aprendo nuove possibilità per l’automazione in settori diversi. La sfida ora è integrare questi robot nelle realtà quotidiane.
Analizzano e memorizzano informazioni, adattandosi a nuove situazioni produttive dinamiche e prendendo decisioni in autonomia. I robot cognitivi stanno emergendo come elemento chiave del nuovo scenario dell’ Intelligenza artificiale. Dopo anni di promesse e qualche illusione, la ricerca e l’industria stanno assistendo a un cambio di paradigma: mentre l’Ia generativa mostra limiti nel percorso verso l’intelligenza artificiale generale (Agi), gli agenti autonomi aprono prospettive innovative nello svolgimento di compiti complessi in contesti reali. Se n’è parlato ieri nel palazzo del Broletto all’incontro “Quando i robot iniziano a pensare“, organizzato dalla Scuola Universitaria Superiore Iuss di Pavia dove Fabio Puglia, ideatore di RoBee (Oversonic), tra i primi robot umanoidi cognitivi sviluppati in Europa per applicazioni industriali e sanitarie, ha dialogato con Amedeo Santosuosso dell’International Center on Law, Science and New Technologies, Iuss Pavia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
