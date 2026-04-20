Giannina Milli; ' improvvisatrice' abruzzese del XIX secolo | un incontro all' auditorium Cianfarani

L’associazione culturale Teate Nostra, in collaborazione con il dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali e con il dipartimento di Studi Socio-Economici Gestionali e Statistici dell’università G. D’Annunzio Chieti- Pescara, organizza il ciclo di conferenze “Chieti prima di Chieti-Chieti e.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Notizie correlate

“Scrivere di storia nell’Abruzzo del Seicento”, un incontro all'auditorium CianfaraniL’associazione culturale Teate Nostra, in collaborazione con il dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali e con il Dipartimento di Studi...

Perugia riscopre Antinori: l’esploratore del XIX secolo torna alla luce con un romanzo biografico.L’avventurosa esistenza di Orazio Antinori, esploratore perugino vissuto tra il XIX e il XX secolo, è stata ripercorsa attraverso la presentazione...

Approfondimenti e contenuti

La storia di Giannina Milli, la poetessa che come un rapper riempiva i teatri con versi improvvisatiPoetessa d’improvvisazione, Giannina Milli estasiava il pubblico dei teatri componendo sul momento versi perfetti su temi assegnati la sera stessa. E si serviva della sua popolarità e delle sue poesie ... elle.com

Roseto celebra Giannina Milli con un murale davanti alla scuola di via MilliROSETO DEGLI ABRUZZI – Lunedi 13 ottobre alle ore 10.00 avrà luogo l’inaugurazione del murale dedicato a Giannina Milli, realizzato dallo street artist Gedo presso l’ingresso dell’edificio che ospita ... abruzzonews.eu