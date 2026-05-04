lotteria degli stereotipi a palomar casa della cultura uno spettacolo interattivo tra ironia e riflessione

Venerdì 8 maggio si terrà presso la Palomar, Casa della Cultura, uno spettacolo interattivo intitolato “Lotteria degli stereotipi”. L’evento combina momenti di ironia con riflessioni sui pregiudizi sociali, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza che mira a mettere in discussione le convinzioni comuni. La rappresentazione si propone di stimolare una discussione aperta su tematiche legate agli stereotipi condivisi nella società contemporanea.

Arezzo, 4 maggio 2026 – “ Lotteria degli stereotipi”, venerdì 8 maggio a Palomar, Casa della cultura uno spettacolo interattivo tra ironia e riflessione sugli stereotipi di genere promosso dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con l’associazione Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo, nell’ambito dell’adesione alla Rete Re.A.Dy. Venerdì 8 maggio alle 21,15, a Palomar – Casa della Cultura va in scena lo spettacolo interattivo in chiave stand-up comedy “Lotteria degli stereotipi”. L’evento è promosso dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con l’associazione Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo, nell’ambito dell’adesione alla Rete Re.🔗 Leggi su Lanazione.it

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