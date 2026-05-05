6 Maggio | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 6 maggio è il 126º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa giornata è descritto come una persona ingegnosa e pratica, capace di trovare soluzioni semplici a problemi complessi. L’oroscopo del giorno fornisce previsioni segno per segno, mentre l’almanacco presenta dati e curiosità relativi a questa data. La giornata si inserisce in un quadro più ampio di eventi e riferimenti legati al calendario.

Il 6 maggio è il 126º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è ingegnoso e pratico, con una forte capacità di trovare soluzioni semplici a problemi complessi.Santo del giorno: San Domenico Savio.Proverbio del giorno: Maggio asciutto e soleggiato, grano e frutta a buon mercatoFatti.🔗 Leggi su Veronasera.it

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