6 Maggio 1976 – 6 Maggio 2026

Il 6 maggio 1976, un terremoto colpì la regione del Friuli, causando ingenti danni e numerose vittime. Quarantaquove anni dopo, il 6 maggio 2026, si è tenuto un evento commemorativo nella città di Udine, in Friuli Venezia Giulia. La giornata ha ricordato le conseguenze del sisma e le operazioni di ricostruzione messe in atto nel tempo. La commemorazione ha coinvolto cittadini, rappresentanti delle istituzioni e personale di soccorso.

6 MAGGIO 1976 -6 MAGGIO 2026 TERREMOTO FRIULI Vincenzo Calafiore 6 Maggio 2026 Udine F.V.G. ITALY “ ..radici di Carta: Il terremoto visto da lontano, vissuto nel cuore “ Bovolenta Gianpiero Gianpiero Bovolenta, figlio di Vittorio Bovolenta, ha allestito una – ridotta – mostra ( non per mancanza di materiale, ma di spazio) molto significativa, presso la rinomata ferramenta “ La Ferrostile “ in Udine Nord. Per onorare la memoria di suo padre che da emigrato dal Friuli Venezia Giulia, in Piemonte, nella città di Torino, ha seguito e raccogliendo sin dall’inizio, i quotidiani “ STAMPA SERA” ove lavorava, fino alla fine. Bovolenta Vittorio, non si è limitato solo a questo, ma andò oltre.🔗 Leggi su Laprimapagina.it 6 Maggio 1976 - Terremoto Friuli Notizie correlate Leggi anche: Buon primo maggio 2026: frasi e immagini per gli auguri oggi, 1 maggio Leggi anche: Buon primo maggio 2026: le immagini per gli auguri oggi, 1 maggio Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: 9000 pietre: il terremoto del Friuli 50 anni dopo; L’urlo dell’Orcolat: un fumetto per ricordare il terremoto del Friuli del 1976; Friuli '76: cronache di un terremoto; Terremoto in Friuli, quella scossa che 50 anni fa spaventò il Nordest: quasi mille morti, le macerie e la ricostruzione senza sprechi. Le ragioni di un modello irripetibile e da studiare. Mercoledì 6 Maggio | oroscopo, almanacco e curiosità del giornoFatti salienti: Nel 1976 un violento terremoto colpisce il Friuli la sera del 6 maggio, alle ore 21:00 circa, ebbe una magnitudo di 6.5 e provocò quasi 1000 vittime e migliaia di sfollati, Tra i paesi ... trevisotoday.it 50 anni dal terremoto del Friuli: cosa successe il 6 maggio 1976 e il Modello FriuliCinquant’anni dopo l’Orcolat, il Friuli ricorda il sisma del 1976 tra commemorazioni, luoghi simbolo e il valore del Modello Friuli ... nordest24.it Stile TV. . Castellabate, torna il Polo Fieristico M.M.T. dal 30 maggio al 2 giugno - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook Il 4 maggio nuova puntata speciale su Orizzonte Scuola tv dedicata all'aggiornamento ATA 24 mesi 2026. Ospite Bartolo Cozzolino, amministrativo ed esperto di normativa scolastica. La finestra per la presentazione delle domande è compresa tra il 28 aprile x.com