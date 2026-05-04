Zhegrova e quel gesto che nessuno ha notato | anche per questo i tifosi della Juve sono dalla sua parte

Durante una partita, un gesto di Zhegrova è passato inosservato ai più, ma tra i tifosi della Juventus si è diffusa una certa simpatia verso il calciatore. La sua azione, che non ha attirato l’attenzione generale, ha comunque conquistato alcuni sostenitori bianconeri, che hanno deciso di appoggiarlo. La vicenda ha suscitato interesse tra i fan, che hanno iniziato a sostenere il talento kosovaro anche al di là delle prestazioni in campo.

di Mauro Munno Zhegrova e quel gesto che nessuno ha notato: anche per questo i tifosi della Juve sono dalla parte del talento kosovaro. La prima stagione di Edon Zhegrova alla Juventus è stata finora avara di soddisfazioni numeriche (0 gol e 0 assist) e segnata dalla sfortuna, come testimoniato dal palo colpito nel match contro il Verona. Nonostante ciò, il talento kosovaro resta intenzionato a restare in bianconero: Edon ha infatti chiesto al suo entourage di congelare ogni offerta estera per giocarsi le proprie carte a Torino fino in fondo. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Finora Luciano Spalletti lo ha utilizzato con il contagocce, frenato da una condizione atletica precaria e da una fase difensiva ancora da registrare.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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