Nel match di ritorno delle semifinali dei playoff, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria per 3-1, assicurandosi così l'accesso alla finale. Dopo il pareggio iniziale, la formazione ha segnato tre gol, mentre gli avversari sono riusciti a trovare la rete una sola volta. I calci di rigore sono stati decisivi per determinare il risultato finale, con un particolare momento di tensione che ha coinvolto i rigori e che ha portato alla qualificazione della squadra di casa.

? Cosa scoprirai Chi ha trasformato i calci di rigore nel momento decisivo?. Come ha fatto la Zenith a scardinare la difesa cecinese?. Quali sono le conseguenze di questo trionfo sul percorso stagionale?. Chi dovrà affrontare gli amaranto nella sfida finale di domenica?.? In Breve Marcatori della vittoria sono Nistri, Kouassi e Palaj con due rigori trasformati.. Zenith Prato affronterà il Viareggio 1 domenica prossima per la finale.. Vittoria ottenuta contro il quarto classificato della regular season Eccellenza Girone A.. La Zenith Prato ha conquistato il pass per la finale play off battendo lo Sporting Cecina con un netto 3-1 in una sfida decisa in un unico incontro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zenith Prato travolge lo Sporting Cecina: 3-1 e finale play off

Notizie correlate

La Massese non è padrona del proprio destino. Deve battere lo Sporting Cecina e sperare"Giocheremo al massimo delle nostre potenzialità ma bisogna anche essere realisti: non siamo padroni fino in fondo del nostro destino".

Leggi anche: Ultima chiamata per i sogni della Massese. Si gioca la stagione contro lo Sporting Cecina

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Eccellenza. Si è chiuso il campionato: vincitrici, playoff, playout e retrocesse; Eccellenza. Il Cecina vince sul campo della Massese e vola ai playoff, 0 a 2.

È lo Zenith Prato l’avversario del Viareggio in finale playoff: battuto il CecinaMister Settesoldi mette nel mirino gli avversari: Ho visto la maturità della squadra, possiamo battere i bianconeri ... luccaindiretta.it

Zenith, c’è la semifinale in casa. Vincere per sfidare il ViareggioAppuntamento al ’Chiavacci’ contro lo Sporting Cecina. Alla formazione di Settesoldi. mancano Del Pela e Banchelli. lanazione.it

- ECCELLENZA TOSCANA GIRONE A - Finale Playoff Viareggio Calcio - Zenith Prato 1948 - Retrocesse Massese e Pro Livorno Sorgenti - #Garfagnanasportchannel #eccellenzatoscana #playout #playoff - facebook.com facebook