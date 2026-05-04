xAI crisi nei datacenter | solo l’11% delle GPU è operativo

Recentemente si è verificata una crisi nei datacenter legata a xAI, con solo l’11% delle GPU operative. Questo problema ha causato un’interruzione significativa delle attività che dipendono dalla potenza di calcolo. Le cause tecniche di questa inattività sono ancora in fase di analisi, ma riguardano principalmente inefficienze software che impediscono il corretto funzionamento dell’hardware. La situazione evidenzia come problemi di natura software possano compromettere l’intera infrastruttura hardware.

? Cosa scoprirai Come può un software inefficiente bloccare quasi tutto l'hardware acquistato?. Quali sono le cause tecniche che rendono inerte la potenza di calcolo?. Perché la corsa alle GPU sta facendo impennare i prezzi consumer?. Chi deve risolvere il problema del collo di bottiglia nei datacenter?.? In Breve Solo 60.000 GPU su 550.000 risultano operative nei cluster Memphis e Colossus.. Inefficienza software causa prezzi elevati per RAM e SSD nel mercato consumer.. L'incapacità di orchestrare carichi NVIDIA H100 e H200 limita la potenza reale.. La domanda di componenti per IA prosciuga le scorte globali di memorie.. Solo 60.000 GPU su un totale di 550.🔗 Leggi su Ameve.eu

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