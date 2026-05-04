Molti clienti si chiedono se il modem WiFi sia incluso nelle offerte di WindTre Fibra o se invece comporti un costo aggiuntivo. La questione sembra semplice, ma dietro ci sono dettagli specifici che variano a seconda del contratto e delle promozioni in corso. Sul sito dell’operatore si trovano annunci che indicano chiaramente la presenza del modem incluso, ma bisogna verificare le condizioni di ogni offerta per avere informazioni precise.

WindTre fibra ha il modem WiFi è incluso o si paga? Sembra una domanda semplice. Non lo è. Sul sito di WindTre trovi offerte con “modem incluso” scritto grande. Ma basta leggere le condizioni per scoprire che “incluso” non sempre significa gratis — e che il costo reale mensile è spesso diverso da quello pubblicizzato. In questa guida trovi la risposta completa: quando il modem è davvero gratuito, quando lo paghi indirettamente, cosa succede se cambi operatore e se puoi usare un router tuo. Senza filtri. Migliori Offerte Fibra 2026: confronto TIM, WindTre, Vodafone e Sky. Risposta rapida: modem WindTre incluso o a pagamento?. Se sei qui per una risposta veloce, eccola:?? Incluso nella maggior parte delle offerte.🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - WindTre Fibra: il modem WiFi è incluso o si paga? (guida completa 2026)

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