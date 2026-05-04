Watch mania 2026 | torna a Pescara la fiera dell’orologio

Il 7 giugno si svolgerà nel padiglione Becci del porto turistico di Pescara la decima edizione di Watch mania, la fiera dedicata agli orologi. L’evento si svolge nella città abruzzese e coinvolge espositori e visitatori interessati al settore degli orologi. La manifestazione si tiene ogni anno e quest’anno è prevista la sua decima edizione.

Il prossimo 7 giugno si terrà nel padiglione Becci del porto turistico di Pescara la decima edizione di Watch mania. Si tratta della grande fiera dedicata al mondo degli orologi riservata ai grandi esperti del settore.Una mostra scambio dell’orologio d’epoca e non, con valutazioni gratuite del.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Ora legale 2026, quando torna e come spostare le lancette dell’orologioPrepariamoci a spostare le lancette dell’orologio: il 29 marzo torna infatti l’ora legale e con lei qualche ora di luce in più durante il pomeriggio. Leggi anche: Philip Watch Orologio Donna Philip Watch: Qualità e prezzo Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: A Miami è Colapinto-mania: il Notebook con Bobbi e Camicioli; Peptidi mania: benefici e rischi dell’ingrediente cosmetico del momento; A I Cesaroni il Premio Famiglia TV Lazio 2026: video e videointerviste a Claudio Amendola e al cast. Grande fermento in fiera! Circa 200 espositori sono già all’opera per voi: tra oggetti da sistemare, dettagli da curare e storie che tornano a prendere forma. E il risultato… lo scoprirete domani - Fiera di Cesena, 18- 19 aprile Watch Mania solo do - facebook.com facebook