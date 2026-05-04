Watch mania 2026 | torna a Pescara la fiera dell’orologio

Da ilpescara.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 7 giugno si svolgerà nel padiglione Becci del porto turistico di Pescara la decima edizione di Watch mania, la fiera dedicata agli orologi. L’evento si svolge nella città abruzzese e coinvolge espositori e visitatori interessati al settore degli orologi. La manifestazione si tiene ogni anno e quest’anno è prevista la sua decima edizione.

Il prossimo 7 giugno si terrà nel padiglione Becci del porto turistico di Pescara la decima edizione di Watch mania. Si tratta della grande fiera dedicata al mondo degli orologi riservata ai grandi esperti del settore.Una mostra scambio dell’orologio d’epoca e non, con valutazioni gratuite del.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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