Un aereo Boeing 767-400 della compagnia United Airlines, partito da Venezia, durante l’atterraggio all’aeroporto di Newark si è scontrato con un camion per le consegne che si trovava su un’autostrada vicina. L’incidente ha coinvolto anche l’autista del veicolo, rimasto ferito. Sul luogo sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. La compagnia ha confermato l’incidente senza ulteriori dettagli sulla dinamica.

Un Boeing 767-400 della compagnia aerea statunitense United Airlines, in arrivo da Venezia, ha urtato un camion per le consegne che viaggiava su un’autostrada lungo l’aeroporto di Newark, vicino a New York, e ha agganciato un lampione dell’arteria stradale. L’aereo è poi atterrato senza conseguenze per i 221 passeggeri e i dieci membri dell’equipaggio. Lo riferisce l’agenzia di stampa France Presse. «Mentre era in avvicinamento per atterrare all’aeroporto internazionale Newark Liberty, il volo 169 di United Airlines ha urtato un lampione del New Jersey Turnpike intorno alle 14, ora locale, domenica 3 maggio », ha indicato un portavoce dell’ente statunitense per l’aviazione, la Faa, precisando che è stata aperta un’inchiesta.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Volo Venezia-New York in atterraggio si scontra con un camion: ferito l’autista

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