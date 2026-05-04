Visitare Firenze con Amici Miei domenica 10 maggio

Domenica 10 maggio si terrà una visita guidata a Firenze organizzata dal gruppo “Amici Miei”. La giornata coincide con il ricordo di Adelina, deceduta il 10 maggio, nota come sposa e amante. La visita prevede percorsi nel centro storico della città, con soste in alcuni punti di interesse e incontri con altri partecipanti. L’evento mira a condividere momenti di ricordo e socializzazione tra gli appassionati di storia e cultura locale.

Il 10 Maggio ci lasciava la nostra cara Adelina, sposa ed amante impareggiabile! Una delle scene più amate della trilogia di “Amici Miei”, dove il Sassaroli (Adolfo Celi) racconta al vedovo Paolo (Alessandro Haber) che la defunta è stata anche sua amante, scatenando l’isterica reazione del marito, che ha così scoperto come la gelosia possa anche sopravvivere alla morte. Un’atroce burla quasi del tutto improvvisata, che mantiene il cinismo del primo atto e che ci da un’immortale lezione di vita: “Non si deve MAI andare in Germania”. Scena nata dalla mano sapiente di Mario Monicelli, che girava sul set di Amici Miei lasciando una certa libertà...🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Visitare Firenze con “Amici Miei” domenica 10 maggio Amici Miei il Melandri e la Pensione - Bar Necchi Notizie correlate Visitare Firenze con Amici MieiDomenica 26 Aprile proseguono i tour per “Visitare Firenze attraverso i luoghi del film Amici miei” con un percorso tra 20 location per visitare la... Visitare Firenze sulle orme di Amici MieiIl 10 Maggio ci lasciava la nostra cara Adelina, sposa e amante impareggiabile! Una delle scene più amate della trilogia di “Amici Miei”, dove il... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Visitare Firenze con Amici Miei; Cosa fare questa settimana a Firenze e dintorni; Week end lungo 1-3 maggio a Firenze e in Toscana: musei gratis domenica, spettacoli, eventi; Levante sbarca a Firenze: Balli, pianti, felicità, paure. Sarà un ritorno alla forza. Firenze, ripartono i tour attraverso i luoghi del film Amici mieiFirenze, 28 febbraio 2026 – Dopo il successo delle passate edizioni tornano anche per l’anno 2026 a partire da domenica 1 marzo i tour per visitare Firenze attraverso i luoghi del film Amici miei con ... lanazione.it Conte Mascetti. . Un pensiero al mitico Paolo Stoppa.. il Sor Savino Capogreco che ci lasciava il 1 Maggio del 1988 colpito da defecazio isterica https://www.contemascetti.it/event-details/visitare-firenze-con-amici-miei-2026-05-03-10-00 - facebook.com facebook