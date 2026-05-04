Visitare Firenze sulle orme di Amici Miei

Il 10 maggio si è spento un personaggio molto amato, conosciuto per essere stato interpretato in una scena iconica della trilogia di “Amici Miei”. In quella scena, un personaggio rivela al vedovo di aver avuto una relazione con la defunta, suscitando una reazione intensa. La scena è rimasta impressa nel pubblico, contribuendo a rendere memorabile il film e il personaggio che rappresentava.

Il 10 Maggio ci lasciava la nostra cara Adelina, sposa e amante impareggiabile! Una delle scene più amate della trilogia di “Amici Miei”, dove il Sassaroli (Adolfo Celi) racconta al vedovo Paolo (Alessandro Haber) che la defunta è stata anche sua amante, scatenando l’isterica reazione del marito.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Visitare Firenze con Amici MieiDomenica 26 Aprile proseguono i tour per “Visitare Firenze attraverso i luoghi del film Amici miei” con un percorso tra 20 location per visitare la... Tornano i tour "Visitare Firenze attraverso i luoghi del film Amici miei"Dopo il successo delle passate edizioni tornano anche per l’anno 2026 a partire da Domenica 1 Marzo i tour per “Visitare Firenze attraverso i luoghi...