Visita guidata alla Cappella degli Scrovegni con sosta prolungata all' interno

Il 20 giugno è in programma una visita guidata alla Cappella degli Scrovegni, con una sosta prolungata all’interno dell’edificio. La visita offre l’opportunità di entrare nella cappella, un luogo noto per gli affreschi e l’architettura, e di trascorrere più tempo rispetto alle visite standard. L’evento si rivolge a coloro che desiderano approfondire la conoscenza di questo spazio, con un’attenzione particolare al tempo dedicato all’interno.

Entra nella straordinaria Cappella degli Scrovegni e vivila in modo diverso dal solito.Questa visita guidata in programma il 20 giugno è pensata per offrirti qualcosa di raro: il tempo.Grazie a un doppio turno, avremo infatti la possibilità di rimanere all’interno della cappella per circa 40.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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