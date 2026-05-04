VIMM nuovo CdA per la ricerca | Pasinelli è la nuova vicepresidente

È stato nominato un nuovo consiglio di amministrazione dedicato alla ricerca, con una figura di rilievo che ricoprirà il ruolo di vicepresidente. Questo cambiamento mira a favorire un collegamento più diretto tra il settore accademico e le imprese, con l’obiettivo di promuovere sinergie tra ricerca e applicazioni pratiche. La nuova gestione si concentrerà sulla transizione dalla fase di studio a quella terapeutica, puntando a sviluppare collaborazioni più efficaci.

?? Cosa scoprirai Come influenzerà la nuova gestione il passaggio dalla ricerca alla terapia? Quali sinergie concrete creerà il CdA tra accademia e imprese? Come cambierà la competizione internazionale del VIMM con questo nuovo assetto? Perché l'integrazione tra ricercatori e sistema sanitario è diventata prioritaria??? In Breve Rinnovato il CdA del VIMM in data 4 maggio 2026. Obiettivo rafforzare sinergie tra accademia, sistema sanitario e imprese del settore. Focus su innovazione digitale .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - VIMM, nuovo CdA per la ricerca: Pasinelli è la nuova vicepresidente Notizie correlate Il Vimm compie trent'anni, l'istituto di ricerca «incubatore di idee» in festaL’Istituto Veneto di Medicina Molecolare (Vimm) compie trent’anni e si prepara a celebrare questo traguardo con una serie di iniziative. Mps, vince la lista di Lovaglio. La composizione del nuovo CdaSiena, 15 aprile 2026 – La lista del socio Tortora (Plt Holding), che ricandida Luigi Lovaglio alla carica di Ad, ha prevalso all'assemblea di Mps...