Villaricca inaugurato il primo murales dedicato a Domenico Caliendo | Tragedie da non ripetere

Nella mattinata di oggi è stato inaugurato a Villaricca un murales sulla facciata esterna della scuola Siani in via Fermi, dedicato a Domenico Caliendo. Il murales ricorda il bambino deceduto all’ospedale Monaldi a causa di un trapianto di cuore che non è riuscito. L’opera rappresenta un omaggio al ragazzo e si trova in un luogo pubblico frequentato da studenti e cittadini.

Inaugurato questa mattina sulla facciata esterna della scuola Siani di Villaricca, in via Fermi, il primo murales dedicato a Domenico Caliendo, il bimbo morto all'ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore fallito. L'opera, dal titolo "Il Volo di Domenico - Memoria, Arte e Comunità", è stata realizzata da un street artist e promossa dall'Associazione Idee e Concretezza insieme al Progetto Accademia del Volontariato e alla Comunità Casa Amalia Fusco. Presenti all'evento la mamma di Domenico, Patrizia, oltre che diverse figure istituzionali, tra cui il parlamentare Francesco Emilio Borrelli, il deputato Luigi Nave, la consigliera regionale Lucia Fortini e il vicesindaco di Villaricca Gianni Granata.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Villaricca, inaugurato il primo murales dedicato a Domenico Caliendo: “Tragedie da non ripetere” Notizie correlate Inaugurato a Napoli il murales dedicato a Noemi StaianoIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Un murales per il piccolo Domenico Caliendo: l'iniziativaQuesta mattina, alle 11:00, all'Istituto Comprensivo "Giancarlo Siani" di Villaricca, in via Enrico Fermi, 43, sarà inaugurato il murale "Il Volo di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Un murales per il piccolo Domenico Caliendo: l'iniziativa; Il volo di Domenico: a Villaricca un murale per ricordare la tragedia del bimbo morto al Monaldi; Villaricca, l'arte che cura il dolore: nasce il murales Il Volo di Domenico. Un murales per il piccolo Domenico Caliendo: l'iniziativaQuesta mattina, alle 11:00, all'Istituto Comprensivo Giancarlo Siani di Villaricca, in via Enrico Fermi, 43, sarà inaugurato il murale Il Volo di Domenico - Memoria, Arte e Comunità. L'opera, real ... napolitoday.it Villaricca, nasce il murales dedicato al piccolo Domenico CaliendoUn’opera di forte impatto sociale, educativo e simbolico prenderà vita lunedì 4 maggio alle ore 11:00 presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo ... napolivillage.com La denuncia in Senato dell’avvocato Francesco Petruzzi, che difende i genitori del piccolo Domenico Caliendo: “Si sono verificati anche altri casi di organi danneggiati da temperature basse durante il trasporto” - facebook.com facebook Il «Gran premio lotteria» di Agnano in memoria di Domenico Caliendo È intitolata alla memoria del piccolo Domenico Caliendo la settantasettesima edizione del «Gran premio lotteria», che si disputa domenica 3 maggio 2026 nell’ippodromo di Agnano. x.com