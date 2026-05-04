Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 18 | 10

Alle ore 18:10 del 4 maggio 2026, il servizio di Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sul traffico nella zona di Roma e del Lazio. L'informazione riguarda lo stato della viabilità in tempo reale, con dettagli sulla situazione delle strade principali e eventuali criticità presenti nel territorio. La comunicazione viene trasmessa attraverso i canali ufficiali di Astral, l'ente che monitora e gestisce la mobilità regionale.

Astral infomobilità di Astral infomobilità l'informazione con il traffico in tempo reale un servizio della regione Lazio iniziamo subito sul Raccordo Anulare carreggiata interna coda tratti tra le uscite Casilina Ardeatina è più avanti tra la Cassia bis Salaria in esterna si rallenta all'altezza del Bivio per la 24 Roma Teramo è più avanti tra la Roma Fiumicino e Appia si segnalano Inoltre cose per cantieri attivi sulla via Appia in prossimità della via dei Laghi in direzione del raccordo anulare scendendo sulla via Nettunense a tratti nelle due direzioni tra Pavone Cecchina sempre per traffico intenso cantieri che creano Disagi con code.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 18:10 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 18:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la diramazione Roma nord code altezza... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 10:25Astral infomobilità di nuovo buona Pasqua e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Al momento la... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 10:25; Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura subito il raccordo anulare in carreggiata ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook