Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 18 | 25
Questa sera alle 18:25, Astral Infomobilità segnala le condizioni della viabilità a Roma e nel Lazio. Si tratta di un servizio regionale che fornisce aggiornamenti sul traffico e sulle eventuali criticità in zona, utile a chi si sposta in città o in provincia. Le informazioni vengono trasmesse regolarmente per aiutare gli automobilisti a pianificare i loro spostamenti in modo più consapevole.
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la diramazione Roma nord code altezza A6 direzione Grande Raccordo Anulare mentre sulla diramazione Roma Sud si rallenta tra Monte Porzio Catone e la barriera Roma Sud direzione Roma percorrendo il grande raccordo anulare traffico rallentato tra casi ed Ardeatina Italia e Giada interna mentre in carreggiata esterna si rallenta tra le uscite a piedi Romanina percorrendo via Cassia un incidente rallenta il traffico altezza strada provinciale Braccianese Claudia direzione Roma sulla statale Cassia bis traffico rallentato altezza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità buongiorno e buona Pasqua dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta...
Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 08:25Astral infomobilità Buona Pasqua e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene...
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