Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 17 | 25

Alle ore 17:25 del 4 maggio 2026, la viabilità nella zona di Roma e nelle aree del Lazio è stata monitorata dall'Astral Infomobilità. L'ente fornisce aggiornamenti sul traffico in tempo reale, con dettagli sulle condizioni delle strade e eventuali disagi che coinvolgono il sistema di trasporto locale. Questa comunicazione aiuta automobilisti e pendolari a pianificare gli spostamenti e ad evitare congestioni.

Astral infomobilità di Astral infomobilità l'informazione con il traffico in tempo reale un servizio della regione Lazio iniziamo subito sul Raccordo Anulare carreggiata interna coda tratti tra le uscite Casilina Ardeatina è più avanti tra la Cassia bis Salaria in esterna si rallenta all'altezza del Bivio per la 24 Roma Teramo è più avanti tra la Roma Fiumicino e Appia si segnalano Inoltre cose per cantieri attivi sulla via Appia in prossimità della via dei Laghi in direzione del raccordo anulare scendendo sulla via Nettunense a tratti nelle due direzioni tra Pavone Cecchina sempre per traffico intenso cantieri che creano Disagi con code.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 17:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo via Aurelia traffico rallentato a... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità buongiorno e buona Pasqua dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 10:25; Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura subito il raccordo anulare in carreggiata ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook