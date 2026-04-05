Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 17 | 25

Alle 17:25 del 5 aprile 2026, il servizio Astral Infomobilità della regione Lazio ha segnalato alcune situazioni di traffico sulla viabilità di Roma. L'informazione è stata diffusa attraverso il sistema di ascolto dedicato, che fornisce aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione stradale nella zona. Nessuna altra informazione è stata resa nota in questa comunicazione.

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo via Aurelia traffico rallentato a Palidoro direzione Roma a Maccarese rallentamenti in viale di Castel San Giorgio altezza via del Buttero direzione Aurelia percorrendo la via Litoranea traffico rallentato a Torvaianica altezza Viale Danimarca nei due sensi di marcia a Frattocchie percorrendo via Nettunense si rallenta per l'intenso traffico in prossimità dell'incrocio con via Appia direzione Roma mentre in via Tuscolana a Rocca Priora rallentamenti e code tra via delle cozze e via di Velletri direzione Artena ad Ariccia traffico rallentato con code in via Appia altezza strada regionale di Rocca di Papa nei due sensi di marcia aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 17:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità buongiorno e buona Pasqua dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 08:25Astral infomobilità Buona Pasqua e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 12:25Astral infomobilità di nuovo buona Pasqua e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio si intensifica il traffico ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com La situazione del traffico e della viabilità sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di martedì 24 marzo nel collegamento in diretta di Alessandra Canale di Rai Mobilità a Buongiorno Regione - facebook.com facebook