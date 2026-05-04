Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 16 | 25

Alle ore 16:25 del 4 maggio 2026, si è diffusa una comunicazione sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La redazione di Astral Infomobilità ha segnalato un aggiornamento riguardante lo stato delle strade e le eventuali criticità. La segnalazione riguarda un servizio specifico della regione Lazio, che fornisce informazioni in tempo reale sulla circolazione e le condizioni del traffico nella zona.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura subito il raccordo anulare in carreggiata esterna Ci sono code a tratti tra lucide Casilina Ardeatina mentre in esterna si rallenta l'altezza ho chiuso il bivio con la Roma Teramo si segnalano Inoltre altre cose per cantieri attivi sulla via Appia in prossimità di via dei due laghi direzione del raccordo che sempre Verso il raccordo sulla Flaminia ci sono coda partite da via dei due punti dove nello stesso tratto un incidente complica la situazione in direzione del raccordo poi nel basso Lazio sulla via dei Monti Lepini tra Prossedi...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 16:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali autostrade del... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità buongiorno e buona Pasqua dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 20 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura subito il raccordo anulare in carreggiata ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook