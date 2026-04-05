Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 16 | 25
Alle ore 16:25 del 5 aprile 2026, su indicazione di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio dedicato alle informazioni sulla viabilità, si forniscono aggiornamenti sulla situazione delle strade nella capitale e nelle zone circostanti. Il servizio si rivolge agli utenti della strada, offrendo notizie sulla circolazione, eventuali interruzioni o rallentamenti in tempo reale. Le informazioni vengono trasmesse per facilitare la mobilità quotidiana dei cittadini e dei pendolari.
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali autostrade del territorio ad eccezione del grande raccordo anulare dove un incidente rallenta il traffico tra le uscite Ardeatina e Laurentina in carreggiata interna a Marino traffico rallentato Concorde in via spinabella tra via dei Girasoli e la via dei Laghi direzione via Cave di Peperino percorrendo via Appia si rallenta a Frattocchie in prossimità dell'incrocio con la strada regionale Nettunense direzione Albano rimanendo sulla Statale Appia in provincia di Latina si rallenta nel territorio di Tor Tre. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità buongiorno e buona Pasqua dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta...
Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 08:25Astral infomobilità Buona Pasqua e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene...
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