Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 09 | 10

Alle prime ore del 4 maggio 2026, la situazione della viabilità nella zona di Roma e del Lazio viene aggiornata attraverso il servizio di Astral Infomobilità. La redazione fornisce informazioni sul traffico e eventuali disagi in tempo reale, offrendo ai cittadini notizie utili per gli spostamenti quotidiani. L'appuntamento con gli aggiornamenti è previsto per le prime ore della giornata, garantendo un quadro preciso delle condizioni delle strade.

Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la Roma Firenze a causa di un veicolo in panne al km 527 e 500 ci sono 2 km di coda tra il bivio A1 diramazione Roma nord e Ponzano Romano in direzione Firenze ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna si rallenta tra Selva Candida e Boccea Poi tra le uscite Roma Fiumicino e via del mare è più avanti dalla Casilina la Tiburtina situazione analoga in interna con code a tratti dalla Bufalotta la Tiburtina poi incolonnamenti dalla Casilina all'appia ancora trafficato il tratto Urbano della Roma Teramo...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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