Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 07 | 25

Alle prime ore del 4 maggio 2026, alle 7:25, il servizio di Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio, con particolare attenzione alla città di Roma. La redazione condivide le ultime notizie sul traffico e sulle condizioni delle strade, offrendo informazioni utili ai pendolari e agli automobilisti che si spostano nell'area metropolitana.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in A1 Come di consueto in queste prime ore del mattino sulla rete viaria regionale sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code a tratti tra le uscite Casilina e Ardeatina in esterna si rallenta all'altezza del Bivio per la A24 Roma Teramo sul tratto Urbano della Roma Teramo traffico rallentato dal raccordo al bivio per la tangenziale est verso il centro sulla diramazione Roma Sud code tra Torrenova e annullare in ingresso a Roma ora il traffico sulle consolari rallentamenti e code interessano la piada via dei Laghi...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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