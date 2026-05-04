Il tratto di via Aurelia si anima con un gruppo di 101 persone che si muovono lungo un percorso tra paesaggi e resti storici. L’itinerario conduce alla vetta di Pietra Corice, dove si trovano tracce di un passato medievale. I sentieri, spesso ripidi e impervi, sono stati sistemati per permettere anche a marciatori più anziani di partecipare senza rischi. La passeggiata si svolge tra natura e testimonianze storiche.

? Cosa scoprirai Quali resti medievali si nascondono sulla vetta di Pietra Corice?. Come hanno gestito i sentieri scoscesi per includere i marciatori anziani?. Perché il percorso segue le antiche tracce tra la valle e il mare?. Come influirà il passaggio dei camminatori sulla tutela del sito archeologico?.? In Breve Francesco Garibotti ha guidato il gruppo verso l'area archeologica di Pietra Corice.. Quaranta marciatori anziani hanno percorso il tratto alternativo Mattarana-Carrodano superiore.. I resti medievali includono una chiesa romanica e un ospitale presso il monte San Nicolao.. L'evento ha previsto due punti di ristoro gestiti dalla Pro Loco Mattarana-Passo del Bracco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Via Aurelia: 101 marciatori tra storia e panorami sul Bracco

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