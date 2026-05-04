Valeria Salvini | Le nuove piante non cancellano lo scempio sul Lungofiume

Valeria Salvini, candidata consigliera comunale con la lista civica 'Imola in Comune', ha commentato che le recenti piantumazioni effettuate lungo il Lungofiume non eliminano le criticità legate a interventi passati. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito locale riguardante il mantenimento e la riqualificazione di questa area pubblica. La candidata ha espresso questa opinione in vista delle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio.

Le nuove piantumazioni "non cancellano lo scempio" sul Lungofiume. A dirlo è Valeria Salvini candidata consigliera comunale alle elezioni del 24-25 maggio con la lista civica ‘ Imola in Comune ’ per Paola Lanzon sindaca. Dopo gli "abbattimenti indiscriminati" di circa 450 alberi che hanno interessato il corso del Santerno nei mesi scorsi come parte del piano di sicurezza post alluvione 2023, la messa a dimora di 459 alberi e 55 arbusti "non può in alcun modo compensare la perdita di alberature mature, essenziali per la biodiversità, l’ombra, la regolazione climatica e il benessere della cittadinanza", secondo Salvini. "Gli alberi abbattuti avevano chiome imponenti – aggiunge –, capaci di assorbire anidride carbonica, ridurre il calore estivo e creare un paesaggio unico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Valeria Salvini: "Le nuove piante non cancellano lo scempio sul Lungofiume" Notizie correlate Cantiere del Lungofiume Santerno: ecco le nuove piante dopo gli abbattimenti degli alberiImola, 29 aprile 2026 – Al via in questi giorni l’ultima fase dei lavori del progetto di riduzione del rischio idraulico e messa in sicurezza delle... Leggi anche: Le piante e il condominio. Massima attenzione, manutenzione d’obbligo: le nuove regole Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Valeria Salvini: Le nuove piante non cancellano lo scempio sul Lungofiume; Dalla Padania al bosco new age: la crisi d’identità di Salvini; Paola Lanzon presenta la lista Imola in Comune: ecco i candidati; Elezioni, la lista a sostegno di Lanzon. I nostri unici azionisti sono i cittadini. Un aeroporto dedicato a Berlusconi, una foto in Vespa per gli ottant’anni del mezzo, Audrey Hepburn in Vacanze padane. Nonostante i sorrisi e gli abbracci in favore di post, non deve essere un momento facile per Matteo Salvini. Non deve essere semplice, in - facebook.com facebook