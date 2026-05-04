In una giornata di festa, il presidente del club ha ricevuto i meritati applausi davanti ai tifosi, mentre la famiglia di Luca Tarabotto ha partecipato alla celebrazione. La cerimonia ha segnato un momento importante per il club, che si prepara ad affrontare la prossima stagione in Serie C. Tra i protagonisti della giornata, sono stati evidenziati i rapporti tra il presidente e il vicepresidente, principali figure della gestione societaria.

? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione del club per affrontare la Serie C?. Chi sono i protagonisti del legame tra presidente e vicepresidente?. Cosa deve fare il Vado per sostenere il salto di categoria?. Come verrà gestito il futuro tecnico dell'allenatore Sesia?.? In Breve Il presidente Franco Tarabotto punta su impianti, struttura e rosa per la Lega Pro.. La società valuta il futuro tecnico di mister Sesia rispettando il lavoro di Roselli.. Il passaggio alla Serie C richiede una trasformazione strutturale del modello gestionale del Vado.. Luca Tarabotto ricopre i ruoli di vicepresidente e direttore sportivo del club ligure.. Dopo il fischio finale che ha sancito la fine del campionato, Luca Tarabotto ha vissuto momenti di profonda emozione durante la cerimonia per la consegna della coppa al Vado Ligure.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vado, festa per il titolo: Luca Tarabotto tra applausi e famiglia

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