Il 4 maggio 2026, sono state riportate dichiarazioni di un ex presidente statunitense che ha affermato che l’ex presidente degli Stati Uniti deve decidere tra un’operazione difficile o un accordo meno favorevole con la Repubblica islamica. La situazione riguarda le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran, con il ex presidente che ha anche annunciato un’azione militare per la regione di Hormuz, uno stretto strategico nel Golfo Persico.

Roma, 4 maggio 2026 – “Donald Trump deve scegliere tra un’operazione impossibile e un cattivo accordo con la Repubblica islamica ”. È questa, secondo i pasdaran citati dall’agenzia Tasnim, la situazione in cui si trova il presidente degli Stati Uniti. Al di là delle esternazioni minatorie e trionfalistiche, Trump è davanti a un bivio: da una parte la ripresa del conflitto, che non esclude e definisce “possibile”; dall’altra la proposta iraniana in quattordici punti. Teheran ha messo sul tavolo le condizioni per arrivare entro un mese a un’intesa sulla riapertura dello Stretto di Hormuz, sulla fine del blocco Usa e sulla chiusura delle ostilità in Iran e in Libano.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Usa-Iran Parole di guerra. Trump minaccia un nuovo attacco. E lancia la liberazione di Hormuz

Golfo Persico in allerta: Trump minaccia un attacco all’Iran

Notizie correlate

Iran, la guerra in diretta: Trump minaccia di colpire ponti e centrali elettriche. Teheran: “Hormuz chiuso per Usa e Israele”Le ultime news di oggi, venerdì 3 aprile, sulla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e Usa.

Leggi anche: Guerra in Iran, petroliera cinese Hormuz sfidando il blocco di Trump. Usa-Teheran, possibile un nuovo incontro

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Guerra Iran, trattative Teheran-Washington tra divisioni e scadenze; Merz attacca sull’Iran: Senza strategia, Usa umiliati da Teheran; Usa-Iran Parole di guerra. Trump minaccia un nuovo attacco. E lancia la liberazione di Hormuz; Iran offre lo sblocco di Hormuz ma Trump è scettico.

Usa-Iran Parole di guerra. Trump minaccia un nuovo attacco. E lancia la liberazione di HormuzIl tycoon boccia i 14 punti di Teheran. Witkoff: Siamo in trattative. Netanyahu convoca il gabinetto di sicurezza e vede la fine della tregua ... quotidiano.net

Iran: Risposta senza precedenti contro blocco Usa a HormuzLa guerra in Iran e la minaccia agli Usa dopo le parole di Donald Trump. Cosa può succedere riguardo allo Stretto di Hormuz e non solo. newsmondo.it

Radio1 Rai. . Dopo le tensioni sulla questione Iran, nuove minacce di Trump all'Ue: "Non sta rispettando gli accordi, da lunedì dazi al 25% su auto e camion". "Parole inaccettabili", "Qualora gli Usa adottassero misure non conformi, tuteleremo gli interessi de - facebook.com facebook

Il #WallStreetJournal riporta le parole di #DonaldTrump pronunciate a un consigliere. Parole in cui il presidente #Usa avrebbe rivelato la propria strategia per portare l' #Iran a un cessate il fuoco x.com